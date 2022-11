Doležal: Prípravy diaľnic urýchlia zmeny pri štúdii uskutočniteľnosti

Bratislava 12. novembra (TASR) - Problémom na Slovensku je dlhá príprava stavieb diaľnic a rýchlostných ciest. Urýchliť by to mohli zmeny súvisiace so štúdiou uskutočniteľnosti, ktoré plánuje Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Malo by to ušetriť až 18 mesiacov. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) počas štvrtkového (10. 11.) livestreamu na sociálnej sieti.



Návrh rezortu dopravy na akceleráciu a zefektívnenie procesu investičnej prípravy diaľnic a ciest pre motorové vozidlá schválila vláda. Má sa tak udiať najmä v kontexte prípravy rýchlostnej cesty R4, ktorá je súčasťou medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia.



MDV by to chcelo realizovať najmä novelizáciou zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. "Legislatívny proces využijeme nie prostredníctvom vlády, ale cez pozmeňujúci poslanecký návrh, ktorý bude predložený počas výborov k stavebnému zákonu," priblížil Doležal. Ak to prejde v parlamente, chce podobné riešenie presadiť aj v prípade železničných stavieb.



Súčasný stav je podľa neho taký, že štúdia uskutočniteľnosti sa má aktualizovať pred každým ďalším vynaložením finančných prostriedkov. Aktualizovanie štúdie pred každou ďalšou fázou prípravy však považuje za zdržiavanie času. "Toto je zmena, ktorá hovorí o tom, že štúdiu uskutočniteľnosti budeme naďalej robiť, lebo je to potrebné, ale budeme ju robiť len na začiatku pred EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie - pozn. TASR) a na konci pred veľkým verejným obstarávaním," ozrejmil minister. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) tomu podľa Doležala rozumie a vníma to podobne ako rezort dopravy. Nezhodujú sa však v právnej forme, ako prípravu a výstavbu urýchliť.