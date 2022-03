Doležal: Zníženie veku autobusárov by mohlo riešiť ich nedostatok

Bratislava 19. marca (TASR) – Nedostatok vodičov autobusov by sa mohol riešiť znížením spodnej hranice veku, ale s veľkým dôrazom na ich vzdelávanie. Pripustil to vo štvrtkovom (17. 3.) livestreame na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Ďalšou z možností je podľa neho otvorenie národných víz pre občanov tretích krajín mimo EÚ.



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR je podľa Doležala naklonené riešeniu nedostatku vodičov autobusov znížením minimálneho veku na získanie tohto vodičského oprávnenia. Zdôraznil však potrebu zároveň klásť "extrémny" dôraz na vzdelávanie takýchto vodičov a možno aj prísnejšie podmienky na získanie oprávnenia.



Druhým čiastkovým riešením by mohli byť národné víza. Doležal skonštatoval, že táto možnosť tu už bola, pričom bola zacielená na Bielorusko, Ukrajinu a Srbsko. Podotkol však, že momentálne nie je v tejto súvislosti Bielorusko a Ukrajina témou, keďže sa odtiaľ nedajú získať vodiči. "Je téma, aby sme otvorili tieto víza pre všetkých občanov tretích krajín mimo EÚ a v kombinácii s možným znížením veku vodiča, v kombinácii s kvalitným a dôraznejším vzdelávaním a kontrolou týchto vodičov si to viem predstaviť ako konkrétne riešenie," dodal.