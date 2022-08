Doležal: Problém s vyplácaním na Višňovom má Tubau

Bratislava 10. augusta (TASR) – Problém s vyplácaním subdodávateľov na stavbe tunela Višňové má spoločnosť Tubau. Vyhlásil to v stredu počas živého vysielania na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Podľa jeho informácií sú nevyplatené pohľadávky v hodnote 3 miliónov eur. Zdôraznil, že štát nezlyhal a dostavbu tunela to neovplyvní.



Doležal priblížil, že stavba má hlavného zhotoviteľa, ktorým je spoločnosť Skanska, a tá má pod sebou niekoľko úrovní subdodávateľov. Skonštatoval, že štát zaplatil za odvedené práce Skanske a tá rovnako zaplatila svojmu subdodávateľovi. Podľa jeho informácií svojim subdodávateľom nezaplatila spoločnosť Tubau. Ďalšie kroky budú podľa Doležala také, aby sa opäť stretli dotknuté subjekty v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a problém vydiskutovali.



Podotkol, že problém vyzerá byť väčší ako to, že na tuneli Višňové nie sú vyplatené určité záväzky. "V rovnakej majetkovej štruktúre, ako je spoločnosť Tubau, sú aj Cestné stavby Liptovský Mikuláš a je aj spoločnosť Zeda ako nástupník, ktorý kúpil časť podniku spoločnosti Cestné stavby Liptovský Mikuláš," poznamenal Doležal s tým, že s nimi sú problémy na stavbách Slovenskej správy ciest (SSC) a problémy hlásia aj samosprávy. Spoločnosť podľa slov ministra nenastupuje na stavby.