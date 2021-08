Doležal: R2 Šaca – Košické Oľšany pôjde už čoskoro do výstavby

Bratislava 30. augusta (TASR) – Úsek rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany pôjde už čoskoro do výstavby. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v pondelok podpísal s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 165 miliónov eur. Informoval o tom na sociálnej sieti.







„Vďaka efektívnemu čerpaniu eurofondov pôjde už v krátkom čase do výstavby ďalší dôležitý úsek rýchlostnej cesty R2. Dnes sme spolu s NDS podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 165 miliónov eur na výstavbu druhej etapy R2 v úseku Košice, Šaca - Košické Oľšany v dĺžke 14,3 km," priblížil Doležal.



Finančné krytie tejto stavby je tak podľa jeho slov zabezpečené, v krátkom čase bude podpísaná aj zmluva so zhotoviteľom. „Som rád, že už čoskoro sa tak začnú práce na tomto dôležitom úseku, ktorý vytvorí juhovýchodný obchvat mesta Košice a pomôže tak odbremeniť tranzitnú dopravu v meste," dodal minister.