Doležal: Rada ÚVO koná v súvislosti s R2, vypočuje aj tím z NDS

Bratislava 11. februára (TASR) – Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súvislosti s rýchlostnou cestou R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany koná. Vypočuje aj tím "obstarávačov" z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). V piatok počas živého vysielania na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Tím z NDS podľa Doležala absolvuje ústne vypočutie v Rade ÚVO. "Rada ÚVO koná, my sme požiadali o stretnutie, rada nám vyhovela," skonštatoval minister dopravy.



ÚVO koncom decembra minulého roka vydal prvostupňové rozhodnutie o zrušení súťaže na R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Aktuálne je podané odvolanie zo strany NDS, o ktorom má rozhodnúť Rada ÚVO. Tá má na to lehotu 45 dní a môže rozhodnutie potvrdiť alebo zmeniť.



Doležal kritizoval, že úrad nariadil zrušiť súťaž pre chýbajúce slová "alebo ekvivalent". Odmieta, že by chýbajúce spojenie malo vplyv na výsledok súťaže. Tvrdí, že v tomto konkrétnom prípade neexistuje ekvivalent FIDIC-u. Podľa predsedu ÚVO Miroslava Hliváka je však rozhodnutie v súlade s usmerneniami Európskej komisie aj s tým, ako rozhodujú súdy. Nie je podľa neho pravda, že neexistuje ekvivalent FIDIC-u.