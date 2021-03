Doležal: Rešpektujem, že kompetencie za niektoré zákony prevzal Š.Holý

Bratislava 3. marca (TASR) – Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) rešpektuje, že kompetencie za stavebný zákon aj zákon o verejnom obstarávaní prevzal podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina). Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.



Holý si na seba podľa Doležalových slov kompetenčne stiahol aj oblasť výstavby štátnych nájomných bytov. "Sú návrhy na stole. Nie som s nimi detailne oboznámený, predpokladám, že s tým pán podpredseda vlády príde na vládu a celý tento koncept obháji a následne predstaví verejnosti," poznamenal Doležal.



"Zmeny v stavebnej legislatíve i v zákone o verejnom obstarávaní sú určite potrebné. Ale toto sú všetko návrhy zákonov, ktoré predstavuje pán podpredseda Holý, respektíve má ich v kompetencii. My sme mu minimálne za tú stavebnú a územnú časť k dispozícii s našimi odbornými kapacitami z ministerstva dopravy, ale všetko ostatné je plne v jeho kompetencii a kompetencii jeho tímu," uzavrel Doležal.



Na otázku o stavaní nájomných bytov Doležal odpovedal pripomienkou, že vlani rezort dopravy presadil dve novely zákonov, ktoré by mali výstavbu nájomných bytov uľahčiť. Minister tiež pripomenul, že režim nájomných bytov, ktoré stavajú samosprávy či developeri, beží a rezort dopravy sa ho snaží skvalitniť.