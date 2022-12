Doležal: Riešili sme D1 Hubová-Ivachnová, posun nastal aj pri D1/D4

Bratislava 24. decembra (TASR) – V roku 2022 sa podarilo vyriešiť krízový stav na úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Posun nastal aj v prípade križovatky pri Bratislave D1/D4. Úspechom je aj podpis a naštartovanie výstavby kľúčového obchvatu Košice, Šaca – Košické Oľšany. V koncoročnom rozhovore pre TASR to uviedol dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Doležal priblížil, že sa nezaháľalo ani na cestách prvej triedy. "Opäť sa nám podarilo preinvestovať niekoľko desiatok miliónov eur do opráv rôznych úsekov ciest prvej triedy," skonštatoval s tým, že sa rekonštruovali aj mosty.



Z pohľadu železničnej dopravy je koncom roka kľúčovou témou najmä reformný grafikon vlakovej dopravy, ktorý vychádza z plánu dopravnej obslužnosti. Podľa Doležala so sebou ako každá reforma prináša pozitíva aj negatíva. "Tento grafikon je určite pozitívnou správou pre viac ako 90 % cestujúcich, kde by sa mala železničná doprava výrazne zlepšiť. Zásadným spôsobom zrýchľujeme diaľkovú dopravu, áno, aj tým, že nebudú stáť diaľkové železničné spoje v každom meste, a zahusťujeme tú regionálnu," dodal.



Úspešným krokom v prípade železníc je podľa neho aj schválenie harmonogramu pre ďalšiu liberalizáciu tratí. Poznamenal, že prvou skutočne liberalizovanou traťou na Slovensku je úsek Bratislava – Komárno. Zároveň bol odovzdaný technicky náročný úsek Púchov – Považská Bystrica s dvoma novými tunelmi.



Doležal súčasne doplnil, že v roku 2022 sa podarilo spustiť dve kľúčové výzvy z plánu obnovy. V prípade výzvy na rozvoj cyklodopravy na Slovensku za 100 miliónov eur už je možné aj predkladať žiadosti. Rovnako je možné predkladať žiadosti do výzvy, ktorá sa týka obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Táto výzva je zameraná na zníženie spotreby energií vo verejných budovách.



Zhodnotenie roka 2022 však podľa Doležala ovplyvnila aj situácia na Ukrajine, ktorá akcelerovala energetickú krízu a spôsobila aj krízu rastu cien stavebných materiálov. Preto bolo kľúčové zo strany ministerstva dopravy pripraviť jasnú metodiku posudzovania možných nárokov zo strany zhotoviteľov na zvýšenie zazmluvnených cien. Tú rezort pripravil spolu so stavebným sektorom a je v platnosti.



Napriek tomu, že zhotovitelia tak zásadnú indexáciu cien nemali v zmluvách, je ministerstvo dopravy pripravené kompenzovať bezprecedentné zvyšovanie cien stavebných materiálov. "Je to kľúčové, lebo z niektorých stavieb nám avizovali, že v prípade, keby sme nepristúpili k tomuto kroku kompenzácie vyšších cien stavebných materiálov, hrozilo, že sa niektoré stavby zastavia, respektíve zmluvní partneri rozviažu zmluvu," zdôraznil. V súvislosti s konfliktom na Ukrajine dodal, že v prvých týždňoch rezort aktívne pomáhal s ubytovaním odídencov aj s organizáciou utečeneckej vlny na Slovensku.