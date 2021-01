Doležal: Rušiť sa budú niektoré budovy pobočiek pošty

Bratislava 30. januára (TASR) – Niektoré pobočky pôšt sa pravdepodobne budú rušiť. Týkať sa to však bude len budov, nie rozsahu služieb. V súvislosti s transformáciou Slovenskej pošty a plánovanými krokmi o tom ubezpečil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtok (28. 1.) vo videu na sociálnej sieti.



Šéf rezortu dopravy priblížil, že pošta eviduje zoznam pobočiek, ktoré sú neefektívne a tvoria stratu. To však neznamená, že všetky tieto pošty sa budú zatvárať. Zdôraznil, že najskôr tento krok musia prerokovať s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Následne bude podľa Doležala musieť manažment pošty komunikovať s každým primátorom a starostom osobne. "Žiadne príkazy, žiadne ultimáta, prerokuje, vysvetlí, upokojí situáciu," skonštatoval.



Poukázal na to, že sa plánujú rušiť budovy, nie služby. "Služby zostanú zachované, len sa naučíme na inú formu," ozrejmil Doležal s tým, že úlohou manažmentu pošty tak bude túto formu odprezentovať starostovi a prerokovať alternatívy.



"Nechcem, aby vznikala nejaká panika. My sa len chceme správať hospodárne, hovoríme o verejných financiách," zdôraznil minister. Nakoniec tak podľa neho môže byť na Slovensku pošta, "na ktorú nebudeme chodiť v strese". Poznamenal, že Slovenská pošta je akciová spoločnosť, ktorá sa má správať hospodárne.