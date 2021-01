Doležal: Slovenskú poštu zachraňujeme, je potrebné ju zdigitalizovať

Bratislava 13. januára (TASR) – Slovenská pošta prejde najväčšou transformáciou v histórii. Ide o nevyhnutný krok na jej záchranu. Skonštatoval to v stredu po rokovaní vlády minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Poštu podľa neho treba pripraviť na digitálnu dobu.



Doležal poznamenal, že Slovensku poštu je potrebné vnímať v kontexte rozvoja poštového trhu. "A ten sa za posledné desiatky rokov zásadným spôsobom zmenil, ale Slovenská pošta ako keby trochu zaspala tú dobu," podotkol.



Na pošte tak podľa neho treba zásadne digitalizovať procesy a priblížiť sa modelom, ako fungujú v zahraničí, napríklad v Rakúsku alebo Nórsku. "Dostať na trh viac tzv. pobočiek pošta partner, to znamená, nemusí byť vyslovene pošta v každej, aj tej najmenšej obci, ale môžeme využiť inštitút pošty partner, kedy v obchode alebo na miestom úrade si dokážete vybaviť poštové služby tak ako na pošte," načrtol Doležal s tým, že sa tak ušetria významné náklady na prevádzku siete pobočiek.



Zmeny na pošte tak podľa ministra nie sú len o prepúšťaní, ale aj o komplexnej transformácii. "Ak by sme nič nespravili, tak pošta bude mať najbližšie tri roky negatívny hospodársky výsledok a tam už potom nastúpia iné problémy. Takže my teraz poštu zachraňujeme a robíme tie nevyhnuté, aj keď nepopulárne kroky," tvrdí.



Slovenskú poštu čakajú v tomto roku zásadné reformy. Prvým krokom bude úprava organizačnej štruktúry a pracovných miest. V prvej fáze sa rušenie pracovných miest alebo zmena dohodnutých pracovných podmienok dotkne približne 1500 zamestnancov pošty, zrušených bude 756 nadbytočných pracovných miest. Cieľom je modernizácia spoločnosti po vzore okolitých krajín, zvýšenie efektivity a skvalitnenie služieb klientom.