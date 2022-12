Doležal: SR chce zlepšiť svoj podiel na koridoroch solidarity

Brusel 5. decembra (TASR) - Slovensko chce zvýšiť svoj podiel na budovaní európskych koridorov solidarity, ktoré v súvislosti s vojnou na Ukrajine presadzuje EÚ. Pre TASR to v pondelok uviedol minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v rámci rokovaní Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku v Bruseli.



Doležal pripomenul, že časť ministerských diskusií sa týkala dopravných koridorov solidarity určených na pomoc Ukrajine. Spresnil, že do diskusií sa zapojil tým, že predstavil, ako Slovensko v tejto veci bolo nápomocné, keď maximalizovalo prekládky tovarov na slovensko-ukrajinskej hranici po vypuknutí ruskej agresie voči Ukrajine.



"Podarilo sa nám preložiť takmer 600.000 ton materiálov. Mňa teší, že ten objem stále pribúda a rastie," opísal situáciu.



Minister ocenil, že Európska komisia začiatkom budúceho roka cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF) vyhlási špeciálnu výzvu na finančnú podporu na zvýšenie a zlepšenie kapacít v súvislosti s prekládkou tovarov. Slovensko sa podľa jeho slov o tieto zdroje chce uchádzať, aby svoje prekládky ešte viac skvalitnilo.



"Problém u nás je to, že na spoločnej koľaji máme aj osobnú, aj nákladnú dopravu. Potrebujeme zlepšiť kapacitu prekladísk a možno aj zlepšiť situáciu s colnými prehliadkami alebo odbavovaním prekladaného tovaru," vysvetlil.



Doležal zároveň ocenil, že Ukrajinci dobre spolupracujú so slovenskou stranou, lebo nie je to len o infraštruktúre ako takej, ale aj o koordinácii činností.



"Sme v priamom kontakte s nimi, naši dopravcovia, či už je to cargo alebo železničná spoločnosť. Naozaj sa s ukrajinskou stranou koordinujeme. Komunikácia je veľmi korektná a vieme spolu veľa dosiahnuť," dodal v závere rozhovoru.



Význam železničnej dopravy v budúcnosti v EÚ porastie. Únia chce mohutne pomáhať Ukrajine pri obnove krajiny až vojna skončí, čo si vyžiada intenzívne dopravné vlakové spojenie. Okrem toho investície do železníc sa vyplatia aj pre európsku zelenú politiku, ktorej cieľom je znižovať emisie skleníkových plynov v oblasti dopravy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)