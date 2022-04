Doležal: Štát by mal investovať viac do vodnej dopravy

Bratislava 17. apríla (TASR) - Na vodnú dopravu dáva Slovensko len päť miliónov eur ročne, treba do nej investovať viac ako doteraz. Tvrdí to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Dodal, že vodná doprava je vo veľmi zanedbanom stave, no obrovský investičný a prevádzkový dlh sa štát snaží pomaly dobiehať. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Rezort chce podporiť projekty modernizácie prístavov a lepšieho splavnenia dunajskej a vážskej vodnej cesty. "Na cesty, železnice dávame stámilióny, na vodnú dopravu máme päť miliónov. Verím, že počas ďalšieho programového obdobia eurofondov bude priestor na revíziu partnerskej dohody. Je to ekologická forma dopravy, ktorú chceme podporovať. Verím, že ak niekto nebude schopný čerpať eurofondy, budeme ich môcť presunúť na vodnú dopravu," skonštatoval v stanovisku Doležal.



Minister pripomenul, že zamestnanci Dopravného úradu zapisujú lode do zošita a nemajú reálny register či informačný systém. Zároveň informoval, že inšpektori, ktorí robia kontroly na lodiach, dostali nové plavidlá i uniformy.