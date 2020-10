Bratislava 14. októbra (TASR) – Štátna pomoc pre cestovný ruch by mala byť v objeme 100 miliónov eur. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Požiadať o ňu podľa neho môže každý, komu v porovnaní s rokom 2019 klesnú tržby o viac ako 40 %. Podľa poklesu tržieb následne žiadateľ dostane od 4 % do 10 % tržieb roku 2019.