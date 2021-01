Doležal: Súťaž na 2.etapu severného obchvatu Prešova vyhlásime v marci

Bratislava 21. januára (TASR) – Verejné obstarávanie na druhú etapu severného obchvatu Prešova by malo byť vyhlásené v marci alebo apríli. Uviedol to vo štvrtok na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že také stanovisko má aj od Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



Doležal skonštatoval, že tento projekt je zahrnutý aj v pripravovanom harmonograme s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP). Rezort dopravy tak počíta s tým, že na to budú prostriedky. "Chceme to radšej vyhlásiť poriadne, ako by sme mali potom robiť revízne postupy," komentoval minister.



Zároveň poznamenal, že južný obchvat Prešova mal byť otvorený v šiestom mesiaci tohto roka, zatiaľ je tam pritom zdržanie 60 – 90 dní. To však podľa neho jasne koreluje so situáciou okolo pandémie. Komunikuje aj s Európskou komisiou (EK) o tom, že predĺženie termínu výstavby nesúvisí s pochybeniami, ale ide o objektívne príčiny. "Tlačíme to k tomu, aby to bol august, september, aby ten južný obchvat Prešova bol odovzdaný do užívania," dodal.