Doležal: V arbitráži s koncesionárom D4/R7 musíme zaplatiť 38 mil. eur

Bratislava 2. decembra (TASR) – Slovensko musí na základe rozhodnutia medzinárodnej arbitráže s koncesionárom D4/R7 zaplatiť 38,5 milióna eur. Spor súvisel s tým, že SR sa oneskorila s právoplatným vydaním stavebných povolení o deväť mesiacov. Počas štvrtkového livestreamu to na sociálnej sieti uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Podľa neho SR spor ustála najlepšie, ako vedela, pretože hrozilo až 120 miliónov eur.



Doležal priblížil, že keďže sa SR oneskorila s vydaním stavebných povolení, počítalo sa s tým, že zaplatíme platbu za dostupnosť vo výške 27 miliónov eur. "Keďže sme sa oneskorili s vydaním stavebných povolení, oni neskôr začali stavať, neskôr by dostali peniaze," ozrejmil minister, podľa ktorého však koncesionár hovoril aj o ďalších nákladoch.



Zároveň dodal, že ešte na jar tohto roku dostal návrh na urovnanie sporu mimosúdnou cestou vo výške 80 – 90 miliónov eur, ktorý odmietol. Rozhodnutie arbitráže bolo napokon 38,5 milióna eur. "Je to najlepší výsledok pre Slovensko, aký mohol byť," podotkol Doležal.