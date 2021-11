Doležal v stredu predloží na vládu harmonogram železničných projektov

Bratislava 30. novembra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR na stredajšie (1. 12.) rokovanie vlády predkladá harmonogram pre plánovanie a výstavbu železničnej infraštruktúry. Vzídu z neho konkrétne projekty na zlepšenie železničnej infraštruktúry, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcich rokoch. Informoval o tom hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



MDV priblížilo, že strategický investičný dokument vznikal v úzkej spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze a ideovo nadväzuje na cestný harmonogram. Dokument obsahuje najdôležitejšie železničné projekty, ktoré pred niekoľkými mesiacmi zverejnil rezort dopravy. Zoznam pritom vychádza z možností štátneho rozpočtu, financií z plánu obnovy či z operačných programov EÚ určených na dopravu.



"Pripravovali sme ho od marca v podstate až dodnes. Hodnotili sme náklady a prínosy jednotlivých tratí, návratnosť investícií a mnohé ďalšie faktory," skonštatoval šéf Inštitútu dopravnej politiky na ministerstve dopravy Martin Darmo.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) považuje harmonogram za mimoriadne dôležitý najmä z hľadiska budúceho investičného plánovania. "Ak máme plné ústa ekologickej a zelenej dopravy, nestačí byť zeleným len na Facebooku, ale treba sa aj aktívne zapojiť do celospoločenskej diskusie o zvyšovaní a potreby investícií do železníc," poznamenal Doležal.



V materiáli sa zohľadňovalo aj to, v akom štádiu prípravy sú jednotlivé projekty. "Tento kľúčový dokument dáva odpoveď na to, kedy budú ktoré úseky tratí modernizované, rekonštruované alebo sa na nich udejú iné zmeny, ktoré skvalitnia a zrýchlia železničnú dopravu," ozrejmil minister. Detailné informácie plánuje ministerstvo dopravy zverejniť v stredu po rokovaní vlády.