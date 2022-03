Doležal: V systéme bookio už bolo registrovaných 234 zariadení

Bratislava 17. marca (TASR) – Na stránke pomocpreukrajinu.sk bolo v systéme bookio, ktorý prepája štátne a hotelové kapacity, k stredajšej (16. 3.) polnoci celkovo zaregistrovaných 234 ubytovacích zariadení, z toho 125 je štátnych. Aktuálne je tam 4700 lôžok, pričom štátnych je z toho 2600. Priblížil to vo štvrtok počas živého vysielania na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa zaregistrovali do bookia, prosím, registrujte sa ďalej," vyhlásil Doležal s tým, že na webovej stránke je k dispozícii aj súkromné ubytovanie. Momentálne však primárne ponúkajú hotelové a štátne ubytovanie. V súčasnosti je na stránke takmer 1200 dostupných súkromných zariadení v kapacite viac ako 6000 lôžok.



Pripomenul, že vláda už v rámci legislatívneho balíka lex Ukrajina odobrila príspevok na ubytovanie utečencov. Ešte to však musí schváliť parlament. "Téma je aj príspevok na stravovanie, je o tom diskusia, zatiaľ nič konkrétne," dodal Doležal.