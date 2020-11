Doležal: Všetci členovia vlády vyjadrili podporu rekonštrukcii mostov

Bratislava 18. novembra (TASR) – Vláda v stredu prerušila rokovanie o Mostnom programe z dielne rezortu dopravy do najbližšieho zasadnutia kabinetu. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) však ubezpečil, že všetci členovia vlády vyjadrili podporu tomuto materiálu.



"Treba si uvedomiť, že na sedemstupňovej škále, ktorá posudzuje stav mostov na cestách prvej triedy, máme skoro 200 mostov vo veľmi zlom až nevyhovujúcom stave," upozornil Doležal. V materiáli chcel zaviazať ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO), aby pravidelne vyčleňoval objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu, modernizáciu týchto objektov.



Doležal navrhuje v horizonte piatich rokov vyčleňovať zo štátneho rozpočtu minimálne 30 miliónov eur každý rok na modernizáciu mostov na cestách prvej triedy. Približne 200 mostov, ktoré sú v najhoršom stave, by mali byť rekonštruované ako prvé a popri tom by sa mala realizovať aj diagnostika ďalších mostov. Poukázal tiež na to, že ešte väčší problém je v prípade mostov na cestách druhej a tretej triedy, čo už však patrí do kompetencie samospráv.



Minister zároveň skonštatoval, že od roku 2012 dostáva Slovenská správa ciest (SSC) na investičné projekty 2,9 milióna eur. "Je to jedna z najväčších cestných sietí, máme 3300 kilometrov ciest prvej triedy a vyčleňuje na to pravidelne vláda 2,9 milióna eur investičných prostriedkov. Iste, máme operačný program Integrovaná infraštruktúra, ale z toho nedokážeme sanovať takúto rozsiahlu cestnú sieť," podotkol Doležal.