Doležal: Výpadok mýta po januári 2023 nehrozí

Bratislava 13. apríla (TASR) – Výpadok výberu mýta na Slovensku po 1. januári 2023 nehrozí. Nový národný systém by mal síce nastúpiť až v prvom polroku 2023, ale čas medzi tým vykryje medzinárodný mýtny systém EETS (European Electronic Toll Service). Na stredajšom stretnutí s novinármi o tom ubezpečil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) spolu s podpredsedom predstavenstva a riaditeľom úseku spoplatnenia a informačných technológií Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jaroslavom Ivancom.



Zmluva so súčasným prevádzkovateľom mýtneho systému SkyTollom je do konca roka 2022. Od 1. januára 2023 tak bude nutné, aby každý dopravca na Slovensku "premigroval" na OBU (on-board unit) jednotku, ktorá bude aktívna po skončení zmluvy so spoločnosťou SkyToll. Slovensko implementuje medzinárodné mýto a pracuje aj na novom národnom systéme. "Hlavný cieľ je, aby nový mýtny systém bol významne efektívnejší ako ten súčasný," skonštatoval Doležal.



Z pohľadu národného systému sa prvá súťaž na vybudovanie elektronického mýtneho systému s predpokladanou hodnotou zákazky (PHZ) 42 miliónov eur momentálne vyhodnocuje a víťaz by mal byť známy už v máji.



V prípade druhého tendra NDS pristúpila k revízii na základe námietok zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Dôvodom je zmena podmienok na trhu a zavedenie medzinárodného mýta. Bude tak vyhlásená nová súťaž s PHZ do 50 miliónov eur, a to v najbližšom mesiaci. Pôvodná súťaž mala predpokladanú cenu 290 miliónov eur. Ukončenie tendra sa očakáva v októbri tohto roka.



Tretí mýtny tender na kontrolný systém (enforcement) zatiaľ nebol vyhlásený. Rozhoduje sa aj o kúpe súčasného enforcementu od SkyTollu. Súčasne sa však pripraví súťaž na racionalizáciu enforcementu, respektíve nový enforcement, pokiaľ sa nezrealizuje kúpa.



Slovensko okrem národného systému zároveň implementuje aj medzinárodné mýto. "Sme posledná krajina v Európe, ktorá takýto medzinárodný mýtny systém nemá," podotkol minister. Cieľom podľa neho je, aby mohol dopravca jazdiť po Európe s jednou mýtnou jednotou a následne mu prišla jedna faktúra za všetky krajiny, ktorými prešiel. "Implementácia modulu medzinárodného mýtneho systému je 6 miliónov eur, kupujeme to do vlastníctva," ozrejmil.



Ktokoľvek, kto bude spĺňať štandardy EETS, by mal byť pripustený do medzinárodného mýta na Slovensku. "Nateraz máme 'rozrokovaných' dvoch, troch až štyroch možných poskytovateľov medzinárodného mýta," priblížil Doležal. Zdôraznil, že už v priebehu tohto roka spustením modulu EETS do prevádzky bude na slovenský trh vpustená konkurenciu SkyTollu, čím sa zníži nákladovosť ešte súčasného mýta. "Odmena za medzinárodné mýtne služby EETS sa pohybuje rádovo v jednotkách percent, čiže je to významne nákladovo efektívnejšie ako národný systém SkyToll," podotkol.



Dodal, že implementácia medzinárodného mýta pomôže preklenúť čas, kým bude implementovaný národný systém, ktorý musí v jednotlivých štátoch fungovať. Ivanco uistil, že nový systém od roku 2023 neprináša zvýšenie cien ani mýta. Naopak, podľa neho otvára cestu k rokovaniam o znížení mýtnych sadzieb, lebo mýto bude menej nákladové. Dopravca si zároveň bude môcť vybrať poskytovateľa, doposiaľ bol viazaný len na SkyToll.



Zo súčasných už revidovaných 37 % by mali náklady na mýtny systém klesnúť na 11 %. Vďaka nižšej nákladovosti si Doležal vie predstaviť otvoriť diskusiu s dopravcami o premietnutí časti vyššej efektivity do dodatočných zliav pre dopravcov.