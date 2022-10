Doležal: Výstavba križovatky diaľnic D1/D4 pri BA prinesie obmedzenia

Bratislava 27. októbra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by malo v najbližších dňoch podpísať zmluvu s poľskou firmou Budimex na výstavbu križovatky diaľnic D1 a D4. Po prevzatí staveniska by vlastná výstavba mala trvať približne tri roky a vodiči sa tak musia pripraviť na dopravné obmedzenia a kolóny. Vo štvrtkovom livestreame to povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Najväčším problémom je fakt, že je to v plnej prevádzke, je to najvyťaženejšia diaľnica na Slovensku," upozornil Doležal. "Určite tam budú kolóny, určite tam bude obmedzená doprava," potvrdil minister. Rezort podľa neho bude aj v spolupráci s políciou dopravné obmedzenia minimalizovať.



Prvou etapou bude rozšírenie mosta ponad Šúrsky kanál, vybudovanie obchádzkových trás a presmerovanie dopravy z D1 na tieto obchádzky. Rozšírenie mosta umožní sprejazdniť smer od Jaroviec na D1 a z Trnavy smerom na Raču. Toto napojenie by sa malo sprejazdniť do približne dvoch rokov. V rámci prác sa zrekonštruuje diaľnica D1 na úseku Bratislava - Triblavina, zároveň sa na tomto 3,6 kilometra dlhom úseku diaľnica zdvihne a rozšíri a skompletizuje sa aj informačný systém.