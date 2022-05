Doležal: Začiatkom júla otvárame obálky na trať Bratislava – Komárno

Bratislava 12. mája (TASR) – V prípade súťaže na nového dopravcu na trati Bratislava – Komárno v súčasnosti beží lehota na predkladanie ponúk. Koncom júna alebo začiatkom júla by sa mali otvárať obálky. Priblížil to vo štvrtok počas živého vysielania na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Predložiť ponuku chce podľa neho sedem relevantných uchádzačov.



Doležal zároveň oznámil, že už je hotový harmonogram liberalizácie ostatných tratí na Slovensku, ktorý pripravili v spolupráci s uznávanými európskymi expertmi. Minister má ambíciu predložiť ho čo najskôr na vládu.



Na rokovaní vlády bude Doležal žiadať, aby kabinet zaviazal jeho ako ministra dopravy a budúcich ministrov dopravy postupovať v zmysle plánu liberalizácie jednotlivých tratí. "Zároveň by tam mala byť zmienka o tom, že ak z tej súťaže podľa harmonogramu vypadne nejaká konkrétna suma, tak tá suma by mala byť pre SR a rozpočtovanie záväzná. Čiže nie tak, ako sa to deje teraz, že železničná spoločnosť na základe plánu dopravnej obsluhy dostane záväzok vyvoziť za 354 miliónov a do rozpočtu dostane 330 miliónov eur," podotkol Doležal s tým, že to bol aj dôvod, prečo Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v stredu (11. 5.) ohlásila mimoriadnu zmenu grafikonu vlakovej dopravy.