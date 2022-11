Doležal: Zatvorenie podjazdu v Žiline zasiahne dopravu

Žilina 10. novembra (TASR) - Podjazd na Kysuckej ulici v Žiline zatvoria v súvislosti so stavbou železničného uzla od pondelka 21. novembra. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtkovom živom vysielaní na sociálnej sieti povedal, že ide o veľký zásah do dopravy v meste. Zároveň pripomenul, že na stavbe železničného uzla a súvisiacich stavbách sa preinvestuje viac ako 330 miliónov eur a po jeho dobudovaní bude Žilina moderným dopravným uzlom.



Pripomenul, že ide o jednu z najväčších železničných stavieb. "Teším sa z toho, že sa realizuje. Menej sa teším z dopravných obmedzení. Preto chcem obyvateľov Žiliny a okolia poprosiť o trpezlivosť a ohľaduplnosť," podotkol minister dopravy.



Doplnil, že primátor Žiliny Peter Fiabáne na rokovaniach dosiahol aj rekonštrukcie priľahlých mestských a miestnych komunikácií či inteligentné osvetlenie. "Vybuduje sa nový nadjazd ponad železničnú trať. Po dobudovaní železničného uzla sa zlepší kvalita nástupíšť, zrýchli sa diaľková doprava – prejazd Žilinou. Z plánu obnovy pripravujeme rekonštrukciu železničnej stanice Žilina. S tým súvisí aj predstaničný priestor a priľahlá autobusová stanica," uviedol Doležal.



Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali zmluvu o dielo na projekt ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina v novembri 2020. Modernizáciu zabezpečuje Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag, s. r. o., Bratislava. Celá stavba má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh. Zákazka má byť ukončená do 48 mesiacov.