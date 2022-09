Doležal: Záujem o prevod mýtneho systému by bol záväzný

Bratislava 28. septembra (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) sa ešte v roku 2020 vyjadril k štúdii Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR a potvrdil, že nákup nového systému elektronického mýta je najefektívnejším riešením. Po stredajšom rokovaní vlády na to upozornil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Pripomenul, že možnosť odkúpenia existujúceho systému analyzovalo vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) ešte v roku 2019. Vtedy zistili, že pre Slovensko to nie je výhodné.



MDV podľa Doležala pozná možnosť využitia opcie a spustenia procesu takzvaného prevodu služby do 30. septembra tohto roku. Aj keď ÚHP tvrdí, že prejavenie záujmu je nezáväzné, z právnych analýz ministerstva dopravy naopak vyplynulo, že záväzné je. Ak využijú túto možnosť, musela by skončiť prevodom služby, upozornil minister.



Dovtedy by to znamenalo automatické predĺženie súčasnej zmluvy so spoločnosťou Skytoll, kým sa nedohodnú na podmienkach prevodu a sume za celý systém elektronického výberu mýta. To je podľa Doležala pre SR nevýhodné.



Ministerstvo dopravy na základe štúdie pred dva a pol rokom spustilo proces obstarávania nového mýtneho systému. Ten by sa mal podľa Doležala vyhodnotiť o dva týždne. ÚHP podľa neho analýzu, ktorá by potvrdzovala aktuálne tvrdenia o výhodnosti prevodu starého systému, nepredložil. Vyzval ho, aby ju predložil, ak ňou disponuje.



Podľa útvaru, ktorý spadá pod Ministerstvo financií SR, môže byť prevod súčasného mýtneho systému na štát ekonomicky najefektívnejším riešením. "Potenciálne sa bavíme o úspore verejných výdavkov rádovo niekoľko desiatok miliónov eur," vyčíslil v piatok (23. 9.) riaditeľ ÚHP Štefan Kišš.