Doležal: Železnice majú výrazný dlh, chceme to zvrátiť

Na archívnej snímke generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miloslav Havrila. Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 1. októbra (TASR) - Až 35 % tratí v sieti Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) je v nevyhovujúcom stave, investície do nových sú utlmené už roky. Výsledkom je postupná degradácia železničnej infraštruktúry. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce túto situáciu riešiť a verí, že štát začne viac investovať do železníc. Rezort dopravy tak reagoval na správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o stave železníc.MDV priblížilo, že stav infraštruktúry ilustrujú aktuálne údaje ŽSR, podľa ktorých je 203 prechodných traťových obmedzení rýchlosti v celkovej dĺžke 97.672 metrov.skonštatoval v stredu (29. 9.) v livestreame na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).Generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila poznamenal, žeŽSR podľa ich riaditeľa vždy postupujú v zmysle predpisových ustanovení tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti železničnej prevádzky. Nedostatočné finančné zdroje, nielen na plánovanú údržbu, ale v súčasnosti už aj na odstraňovanie problémov a porúch na jednotlivých zariadeniach železničnej infraštruktúry, však podľa Havrilu smerujú k výraznému nárastu počtu a dĺžky prevádzkových obmedzení traťovej rýchlosti (POTR), a tým aj k podstatnému ovplyvneniu plynulosti železničnej dopravy.dodal Havrila.Problémom železníc však nie je len údržbový dlh, ale aj investičný. Ten sa podľa ministra hromadí už približne 30 rokov.poznamenal Doležal.Ministerstvo uviedlo, že aktuálne pracuje na zozname priorít v železničnej infraštruktúre. Plán, ako železnice postaviť na nohy, je podľa rezortu kľúčový pri rokovaniach s ministerstvom financií a Útvarom hodnoty za peniaze o množstve prostriedkov, ktoré do tohto sektora uvoľnia.uzavrel Doležal.NKÚ v záveroch analytického komentára uvádza, že Slovensko zaostáva pri modernizácii národných či európskych železničných koridorov. Štátne inštitúcie nesplnili za ostatných 20 rokov ani jeden z 22 merateľných cieľov definovaných v stratégiách smerujúcich k modernizácii hlavných národných železničných koridorov zaradených do európskeho systému TEN–T. Ku koncu roka 2020 bola zmodernizovaná len tretina hlavných tratí za 1,6 miliardy eur a aktuálne sa pracuje na úsekoch v celkovej dĺžke 74 kilometrov (km). Do roku 2030 je však potrebné modernizovať ešte 563 km tratí, pričom náklady na ich komplexnú rekonštrukciu sa odhadujú na 5,6 miliardy eur.