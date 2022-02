Doležal: Zmluvu na R2 môžeme podpísať, keď bude účinná novela zákona

Bratislava 17. februára (TASR) – Hneď, ako bude účinná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú v stredu (16. 2.) schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, môže sa podpísať zmluva so zhotoviteľom na rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Avizoval to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtok počas živého vysielania na sociálnej sieti. Zároveň však upozornil, že aktuálne platí súčasný právny stav a zákazku má stále v rukách Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



ÚVO koncom decembra minulého roka vydal prvostupňové rozhodnutie o zrušení súťaže na R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Aktuálne je podané odvolanie zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), o ktorom má rozhodnúť Rada ÚVO. Nedávno schválená novela zákona má však pomôcť aj pri realizácii tejto zákazky. Kontrola pred uzavretím zmluvy sa podľa nej nahradí kontrolou po podpísaní zmluvy.



Doležal poznamenal, že ak Rada ÚVO v tomto prípade nerozhodne, kým novela zákona nebude účinná, bude už platiť nová úprava, ktorá nahrádza kontrolu ex-ante kontrolou ex-post. "Všetky začaté kontroly na prvom alebo druhom stupni budú prerušené alebo ukončené, a tým bezpredmetné a nahrádzajú sa kontrolou po podpise zmluvy," skonštatoval minister s tým, že keď bude novela zákona účinná, následne môžu podpísať zmluvu na košickú R2.



"Ak by Rada ÚVO rozhodla skôr, ako bude účinná novela zákona, ktorá bola včera schválená v parlamente, a to rozhodnutie druhého stupňa bude také, že máme súťaž zrušiť, tak to je koniec," pripustil minister.



Parlament v stredu schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní spolu s úpravami, ktoré majú urýchliť čerpanie eurofondov zo starého programového obdobia. Pomôcť by to malo aj procesom okolo rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Kontrola pred uzavretím zmluvy sa má nahradiť kontrolou po podpísaní zmluvy.