Doležal: Zotavenie sektora cestovného ruchu bude závisieť od obmedzení

Bratislava 8. januára (TASR) – Zotavenie sektora cestovného ruchu bude závisieť od toho, či bude Slovensko ešte v tomto roku bojovať s obmedzeniami alebo sa už bude dať normálne cestovať a rekreovať. Pre TASR to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Doležal skonštatoval, že veľké nádeje osobne vkladá do vakcíny. "Dúfam, že odteraz sa už bude situácia iba zlepšovať, aby sme mohli normálne žiť, pracovať, cestovať, a to najviac pomôže celej ekonomike," zdôraznil pre TASR.



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR už začalo vyplácať peniaze podnikateľom v cestovnom ruchu postihnutým pandémiou nového koronavírusu. Rezort spustil schému pomoci 15. decembra. Počíta s pomocou aj na ďalšie obdobie až do konca roka 2021.



"Ide o pomoc, ktorá predstavuje kompenzáciu fixných nákladov. To znamená, že predstavuje kompenzáciu straty na tržbách, ktoré utŕžili podniky v cestovnom ruchu, v porovnaní s rokom 2019," priblížila ešte v decembri 2020 štátna tajomníčka MDV Katarína Bruncková s tým, že pomoc bude vyplácaná aj spätne. Ozrejmila, že percento pomoci je priamo závislé od poklesu tržieb. Je to odstupňované od 2 do 10 %. Pomoc je zameraná na celý sektor cestovného ruchu, zahŕňa napríklad pomoc reštauráciám, športoviskám, lyžiarskym strediskám, cestovným kanceláriám či ubytovacím zariadeniam.