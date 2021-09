Doležal: Zvýšenie limitu zamestnancov SSC bude pri rozpočte dôležité

Bratislava 3. septembra (TASR) – Pri návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok bude pre ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) najdôležitejšie zvýšenie limitu zamestnancov pre Slovenskú správu ciest (SSC). O rozpočte už debatoval aj s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO). Uviedol to v piatok počas živého vysielania na sociálnej sieti.



SSC podľa šéfa rezortu dopravy "neperformuje" tak, ako by mala. "Bola zdecimovaná zamestnanecky platmi a počtom pracovníkov," skonštatoval Doležal. Spomenul aj rozhodnutie o znižovaní výdavkov v štátnej správe o 10 %. "Nikdy sa takéto veci nesmú robiť plošne, lebo SSC to prakticky paralyzovalo, veľmi to spomalilo povoľovacie procesy, spomalilo to majetkovo-právne vysporiadanie a na konci dňa to spomaľuje čerpanie eurofondov," podotkol. Zároveň vyčíslil, že len na údržbu ciest v "základnom stave" potrebuje SSC rádovo 80 miliónov eur ročne. Skonštatoval, že rezort financií vníma požiadavky v súvislosti so SSC a naznačil na to "priestor".



Veľkú časť diskusie venovali ministri aj Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). V nej sa momentálne uskutočňuje vládny audit, ktorého súčasťou sú aj pracovníci Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Doležal priblížil, že sa pripravuje aj úprava grafikonu verejnej dopravy, ktorá má byť krokom k dopravnej autorite. Dodal, že s ministerstvom financií majú podpísané memorandum, podľa ktorého majú hľadať úspory, ale aj zvyšovať výnosy. "Je legitímna téma, ak chcem zvyšovať výnosy, aj zvyšovanie cestovného," naznačil. V súvislosti s rozpočtom sa rozprávali aj o infraštruktúre, teda o Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR).



Doležal tiež bude chcieť mať k dispozícii viac peňazí na dotácie na nájomné bývanie. Tento rok totiž počet žiadostí od samospráv prekročil rozpočtovanú sumu a Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR muselo rozpočet na tieto dotácie navyšovať. "Boli to príjemné problémy. Nechcel som odmietať žiadosti o dotáciu len preto, že nemáme peniaze, čiže sme si tie peniaze stiahli z iných projektov," povedal minister a dodal, že rastúci počet žiadostí považuje za dobrý signál. Naznačuje totiž, že legislatívna zmena pri Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) bola nastavená dobre a deje sa to, čo chcel štát dosiahnuť - zvýšiť dopyt po nájomnom bývaní.