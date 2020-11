Doležal:DPH na cestovný ruch bude témou pri komplexnej daňovej reforme

Bratislava 14. novembra (TASR) – Pri komplexnejšej daňovej reforme, ktorú bude pripravovať Ministerstvo financií (MF) SR, bude na stole určite aj téma znižovania dane z pridanej hodnoty (DPH) na cestovný ruch. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že sa tak dohodol so šéfom rezortu financií Eduardom Hegerom (OĽANO).



Zníženie DPH zvažoval rezort dopravy ako jednu z foriem pomoci pre cestovný ruch v súčasnej situácii spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. "Koniec koncov, je to v programovom vyhlásení vlády, my o to ešte budeme bojovať v dobrom slova zmysle," ubezpečil Doležal. S Hegerom sa však napokon zhodli, že zníženie DPH nie je nástroj pomoci. "Zníženie DPH je nástroj zvýšenia konkurencieschopnosti," podotkol minister dopravy.



V tejto súvislosti skonštatoval, že Slovensko má pre vyššiu DPH na cestovný ruch komparatívnu nevýhodu voči ostatným krajinám, čo si podľa neho uvedomuje aj Heger. "V Poľsku, Česku, Rakúsku, Maďarsku, všade tam je nižšia DPH na odvetvie cestovného ruchu. U nás máme nižšiu DPH na gastro, ale na cestovný ruch nie," dodal Doležal.