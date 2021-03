Doležal:Obnova verejných budov by sa z veľkej časti mohla týkať staníc

Bratislava 24. marca (TASR) – Na obnovu verejných budov, ktoré sú historické a pamiatkovo chránené, by malo ísť z plánu obnovy 200 miliónov eur. Musia to však byť aktívne budovy, v ktorých dochádza k spotrebe energií, keďže cieľom obnovy je aspoň 30-percentná úspora energií. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) by chcel, aby veľká časť týchto peňazí išla na obnovu železničných staníc. Uviedol to počas utorkovej (23. 3.) online diskusie k plánu obnovy.



Doležal poukázal na to, že z klasických štrukturálnych fondov sa nesmeli obnovovať budovy železníc. Mohli byť na to použité buď vlastné zdroje železníc, alebo prostriedky zo štátneho rozpočtu. "Potom vznikali také situácie, že máme krásnu trať, krásne nástupištia, ale otrasnú starú budovu," podotkol Doležal.



Rezort dopravy by preto chcel cielene vytypovať železničné stanice, ktoré bude chcieť obnoviť s jasným cieľom zvýšiť energetickú efektivitu. Doležal podotkol, že keďže stanice bývali veľké, spotrebovali aj množstvo energie, lenže dnes už je charakter cestovania iný. Energetickú efektivitu tak možno podľa jeho slov zlepšiť aj tak, že vykurovať sa budú len tie časti budovy, ktoré treba, čiže predajne lístkov či čakárne. "Ale, tú zvyšnú časť môžeme využiť napríklad na požičovňu bicyklov, alebo na úschovňu batožiny a bicyklov," ilustroval minister.



Pri snahe presadzovať obnovu hlavne železničných budov môže brzdu predstavovať podľa Doležala to, že nie všade je hotový projekt, či pripravená štúdia. Rezort dopravy však na toto už využil aj súčasné zdroje, aby sa obnova z plánu obnovy mohla po príchode peňazí naplno rozbehnúť.



Doležal zároveň dodal, že zo spomínaných 200 miliónov eur budú môcť byť obnovené aj budovy ako sú knižnice, miestne úrady, resp. všetky verejné budovy, ktoré sú historické alebo pamiatkovo chránené a na ktorých obnovu a zvýšenie energetickej efektivity ich zriaďovateľ nemá prostriedky. Vyzval preto samosprávy a primátorov, ktorí disponujú takýmito budovami a už vypracovanými projektmi na obnovu, aby sa ozvali v prípade, že ich projekty spĺňajú cieľ ušetriť aspoň 30 % energií.