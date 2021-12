Doležal:Pohyb pre neočkovaných vo vlakoch a autobusoch vláda obmedzuje

Bratislava 14. decembra (TASR) - Pohyb pre neočkovaných a pre osoby, ktoré ochorenie COVID-19 neprekonali, vláda vo vlakoch a autobusoch obmedzuje od 17. decembra. Uviedol to po utorkovom rokovaní vlády minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Akékoľvek opatrenie by sme prijali, potrebujeme ho prijať v súlade so zákonom a ústavou. To nebolo možné. Aj preto dnes vláda svojím uznesením obmedzila pohyb neočkovaných a neprekonaných v diaľkových vlakoch a diaľkových autobusoch," priblížil.



Takto sa podľa neho vyriešilo obmedzenie pohybu. "Ani hlavný hygienik, ani ja som nemal kompetenciu nariadiť OTP (očkovaný/testovaný/prekonaný) režim vo vlakoch a diaľkových autobusoch," povedal.



Železničná spoločnosť Slovensko je podľa jeho slov pripravená na kontrolu režimu OP. "Ak sa to bude kontrolovať, tak to budú robiť vlakvedúci. Mám informáciu, že by to mohli kontrolovať aj príslušníci Policajného zboru od piatka 17. decembra," spresnil.



Dodal, že na vyhlášku o obmedzení pohybu vo vozidlách vlakov a autobusov sa nebude čakať. "Vyhláška nebude, bude sa to (riadiť) rozhodnutím vlády," uzavrel Doležal.