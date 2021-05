Doležal:Veľká schéma pomoci musí prejsť vládou, potom sa spustia výzvy

Bratislava 8. mája (TASR) – Veľkú schému pomoci pre cestovný ruch a gastro už schválila Európska komisia (EK). Ešte musí prejsť vládou a následne môžu byť spustené jednotlivé výzvy. Uviedol to vo štvrtok (6. 5.) na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Čerpanie v jednotlivých výzvach bude možné aj spätne. Doležal priblížil, že subjekty v tejto veľkej schéme budú môcť žiadať o štátnu pomoc, ktorá prekračuje doterajší limit de minimis 200.000 eur. "Horný limit je to, čo stanovuje Európska komisia, to je 10 miliónov eur na žiadateľa," skonštatoval minister s tým, že výzva bude presne určovať podmienky a je možné, že limit bude nižší.



Prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák poukázal na to, že obdobie, počas ktorého prevádzky nemohli poskytovať služby, sa výrazne natiahlo. "Preto aj mnoho malých či stredných prevádzok, predovšetkým hotelových zariadení, cestovných kancelárií, akvaparkov a iných služieb, vyčerpalo tzv. minimálnu alebo de minimis pomoc, ktorá je limitovaná sumou 200.000 eur," podotkol. Schválenie a spustenie veľkej schémy preto podľa jeho slov očakávajú aj tie podniky, ktoré už nemohli žiadať o pomoc za niektorý z mesiacov v období od novembra až do marca. Veľká schéma sa podľa neho môže týkať niekoľkých stoviek prevádzok.



Zároveň priblížil, že pri minimálnej schéme má štát voľnejšie ruky pri určovaní pravidiel. "Pri tzv. veľkej schéme musia byť podmienky jej poskytnutia v súlade s pravidlami Európskej komisie. Okrem iného, v rámci tejto schémy nesmie presiahnuť pomoc 90 % straty u malých podnikov a 70 % u veľkých podnikov," dodal Harbuľák pre TASR.



Tzv. veľká schéma vychádza zo schémy pomoci de minimis. Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci zostáva pokles tržieb o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Za rovnaké obdobie je možné požiadať o finančnú pomoc len v rámci jednej schémy, teda buď schémy pomoci de minimis, alebo schémy štátnej pomoci.



Rozdiel bude podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR vo výške možných nekrytých fixných nákladov. Vo veľkej schéme budú môcť veľké podniky požiadať o finančný príspevok maximálne do 70 % nekrytých finančných nákladov, pre malé a stredné podniky to bude hranica 90 %.



Aj v tejto schéme budú oprávnenými prijímateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, akvaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.