Doležal:Zásah NAKA súvisiaci s NDS sa asi týka predchádzajúcich vedení

Bratislava 16. júna (TASR) – Zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) súvisiaci s nehospodárnym nakladaním s majetkom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa pravdepodobne týka predchádzajúcich vedení. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v stredu pred rokovaním vlády. Potvrdil, že rezort dopravy je už týždne súčinný s NAKA.



"Všetko nasvedčovalo tomu, že k tomuto zásahu príde, lebo my sme už niekoľko mesiacov a týždňov maximálne súčinní s Národnou kriminálnou agentúrou, takže v tejto chvíli nechcem komentovať tento zásah. Nech konajú tak, ako majú," vyhlásil Doležal.



Poznamenal, že pokiaľ vie, nejde o nominácie súčasnej vlády. Zároveň apeloval na to, aby sa nevynášali súdy vopred. "Nemám o tom informácie, pravdepodobne to súvisí s údajnou nehospodárnosťou predchádzajúcich, teoreticky viacerých, vedení," skonštatoval.



Vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková v reakcii pre TASR uviedla, že NDS bude plne súčinná pri úkonoch súvisiacich s vyšetrovaním orgánov činných v trestnom konaní.



NAKA zasahuje v stredu od skorého rána v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Policajná akcia s krycím názvom Motorest súvisí s nehospodárnym nakladaním s majetkom NDS. "Okrem zaisťovania dôkazov dôležitých pre trestné konanie zadržiavame aj predstaviteľov akciovej spoločnosti. Vykonali sme prehliadky viacerých domových aj nebytových priestorov, zadržali sme doposiaľ päť osôb," priblížil hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka.