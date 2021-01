Doležal:Zjednodušenie obstarávania samosprávam by skvalitnilo výstavbu

Bratislava 28. januára (TASR) – Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) si myslí, že odpoveďou na otázku, ako skvalitniť výstavbu nájomných bytov, by mohlo byť zjednodušenie procesu verejného obstarávania samosprávam. Uviedol to vo štvrtok počas livestreamu na sociálnej sieti.



"Na konci roka 2020 sme presadili a schválili v parlamente dve novely zákonov, ktoré sa týkajú zatraktívnenia podmienok čerpania úverov na výstavbu nájomných bytov pre obce a samosprávy ako také. Máme ale veľký problém," zhrnul minister s tým, že problém spočíva v tom, že samosprávy tieto dostupné úverové prostriedky v mnohých prípadoch čerpať nevedia a nemajú skúsenosti ani s verejným obstarávaním.



"Mnohokrát sa samosprávy dostali do pochybení, za ktoré ich úrad musel trestať," podotkol minister s tým, že tento problém však má rezort výstavby ambíciu vyriešiť. Aj k tejto téme sa uskutočnilo v stredu (27.1.) stretnutie rezortu výstavby so zástupcami samospráv a Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) SR. "Máme ambíciu tento problém riešiť, uvedomujeme si ho a vieme, že je to veľký problém. Aj toto môže byť odpoveď, ako skvalitniť výstavbu – zjednodušiť proces verejného obstarávania samosprávam," uzavrel minister.