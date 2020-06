Dôležitejšie ako e-shop sú sociálne siete, tvrdí podnikateľka I. Halaj

Lučenec 10. júna (TASR) – Vytvorenie komunity na sociálnych sieťach a prezentovanie svojho tovaru prostredníctvom týchto kanálov je v súčasnosti dôležitejšie než prevádzkovanie e-shopu. Tvrdí to podnikateľka s módnym oblečením a doplnkami Ivana Halajová z Lučenca.



„Dnes je v predaji veľkou pomocou internet. Nie je dokonca potrebný ani e-shop, stačí sociálna sieť a vytvoriť na nej silnú komunitu ľudí. Dôležitá je hlavne vytrvalosť, keďže to môže trvať roky, ale nakoniec sa to prejaví,“ konkretizovala podnikateľka.



Ako ďalej povedala, v minulosti mala aj ona vlastný e-shop, ale neosvedčil sa jej. „Skúšala som to, lenže nemalo to ‚ťah‘. Takýchto internetových obchodov je už totiž veľmi veľa a cez vyhľadávanie na internete nie je šanca presadiť sa bez výraznej investície do reklamy,“ objasnila.



Na sociálnych sieťach sa však podľa nej dá fungovať aj bezplatne a je len na šikovnosti obchodníka, či dokáže vytvoriť veľkú komunitu ľudí. „Tieto siete umožňujú obchodníkom prezentovať sa úplne zadarmo, zverejňovať príspevky o svojom tovare. Je to jednoduché, len sa tomu treba venovať,“ zdôraznila Halajová.



Podnikanie v Lučenci, ktorý patrí medzi ekonomicky slabšie regióny s vyššou nezamestnanosťou a slabšou kúpnou silou, nepovažuje podľa vlastných slov za zásadnú nevýhodu. „Nemám vo zvyku niekam utekať. Všetko má svoje výhody aj nevýhody,“ zakončila.