Dolná komora nemeckého parlamentu schválila cenový strop na energie

Berlín 15. decembra (TASR) - Dolná komora nemeckého parlamentu Bundestag vo štvrtok schválila strop na ceny zemného plynu, tepla a elektriny. Cieľom je pomôcť spotrebiteľom a priemyslu čeliť prudko rastúcim nákladom na energie, najmä od ruskej invázie na Ukrajinu. TASR správu prevzala z DPA.



Jedným z dôsledkov vojny je, že Rusko donedávna hlavný zdroj fosílnych palív, prestalo dodávať plyn do Nemecka a mnohých ďalších európskych krajín prostredníctvom plynovodov. Obavy z nedostatku energie cez zimu následne viedli k rýchlemu rastu cien.



DPA uviedla, že cenový strop pre domácnosti a malé a stredné firmy bude platiť od marca 2023 do apríla 2024 so spätnou zľavou za január a február. Pre veľké priemyselné podniky zavádza Nemecko cenový strop od januára.



Nemeckí koaliční lídri sa koncom septembra dohodli na novom balíku vo výške 200 miliárd eur na pomoc domácnostiam a firmám s vysokými účtami za energie. V prípade domácností sa bude cenový limit vzťahovať na 80 % ich vlaňajšej spotreby. A pri firmách to bude 70 % spotreby v minulom roku. Za zvyšok zaplatia normálnu trhovú cenu. Návrh musí ešte schváliť horná komora, Bundesrat.



Ľudia, ktorí používajú iné suroviny na vykurovanie svojich domovov, napríklad vykurovací olej alebo drevené pelety, dostanú tiež dotáciu.



Priemyselné skupiny sú však skeptické a tvrdia, že "návrhy zákonov o cenových stropoch na energie sú také zložité, že ich praktická realizácia bude pre energetiku ťažkou úlohou".



Ďalší, ako napríklad združenie sociálnej starostlivosti VdK, tvrdia, že strop nie je dostatočne cielený a je sociálne nespravodlivý.