Dolná komora poľského parlamentu schválila rozpočet na rok 2024

Varšava 18. januára (TASR - Poslanci dolnej komory poľského parlamentu vo štvrtok schválili návrh rozpočtu na rok 2024. Ale rozpočet si vyžaduje aj súhlas Senátu, hornej komory parlamentu a musí ho podpísať prezident Andrzej Duda, ktorý je spojencom pravicovej opozície. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Rozpočet musí byť predložený Dudovi na podpis do 29. januára, inak by prezident mohol vypísať predčasné voľby.



Podľa pozorovateľov je takýto krok nepravdepodobný, aj keď sa Duda opakovane dostal do sporu s novou vládou premiéra Donalda Tuska, ktorá podniká kroky na zvrátenie niektorých opatrení svojich predchodcov. A berie na zodpovednosť niektorých bývalých úradníkov, pričom dvaja členovia predchádzajúcej vlády už boli uväznení.



Najnovšie prieskumy ukazujú, že podpora proeurópskej koaličnej vlády rastie a klesá v prípade konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť, ktorá po ôsmich rokoch vládnutia prišla o moc v októbrových voľbách.



Dolná komora alebo Sejm vo štvrtok schválila návrh zákona, ktorým sa bude Senát zaoberať 24. januára.



Tuskova nová proeurópska vláda, ktorá sa ujala úradu minulý mesiac, musela pracovať rýchlo, aby mala rozpočet pripravený včas. Počíta s vládnymi výdavkami až do výšky 866,4 miliardy zlotých (196,94 miliardy eur) a deficitom 184 miliárd PLN alebo 5,1 % hrubého domáceho produktu (HDP).



V porovnaní s návrhom predchádzajúcej konzervatívnej vlády strany Právo a spravodlivosť je v rozpočte vyčlenených viac peňazí na školstvo a zdravotníctvo a menej na prezidentskú kanceláriu a rôzne historické inštitúcie ako Ústav pamäti národa, ktorý vyšetruje nacistické a komunistické zločiny proti Poliakom.



(1 EUR = 4,3993 PLN)