Dolnokubínsky akvapark funguje pre rastúce ceny energií obmedzene

Dolný Kubín 3. októbra (TASR) – Mestský akvapark v Dolnom Kubíne po novom funguje v obmedzenej prevádzke, a to pre rastúce ceny energií. Od začiatku októbra je areál otvorený o tri hodiny kratšie. Relaxačnú časť nebudú prevádzkovať celý týždeň, ale len v piatok a cez víkend. Plaveckých kurzov detí sa obmedzenia nedotknú. Uviedol to konateľ spoločnosti Aqua Kubín Stanislav Vilček.



Obmedzenia sa dotýkajú aj saunového sveta, ktorý od októbra poskytuje možnosť relaxu len od 15.00 do 19.30 h. "Hlavným dôvodom obmedzení, ktoré zavádzame, sú aktuálne náklady na elektrickú energiu, ktoré sa nám v porovnaní s minulým rokom zvýšili o 200 percent. Okrem toho nemáme dostatok zazmluvneného množstva elektrickej energie do konca tohto roka. Prípadné dokúpenie je pri súčasných cenách elektrickej energie pre nás vysoko náročná finančná položka," priblížil konateľ.



Zvyšovať cenu vstupného zatiaľ nebudú. Ako vysvetlil Vilček, rozhodli sa ísť cestou šetrenia nákladov skrátením prevádzky. Veria, že toto opatrenie im pomôže prežiť a fungovať aj po novom roku, nakoľko zatiaľ nepoznajú cenu elektriny na budúci rok.



Tohtoročnú sezónu hodnotia po dvoch rokoch pandémie ako výbornú. "Na seba si dokázal zarobiť aj nový vonkajší bazén, no ceny energií nás ťahajú ku dnu," zhodnotil Vilček. Skrátením prevádzky akvaparku sa podľa konateľa vyčerpali všetky možnosti šetrenia. "Ak v tejto situácii nepomôže štát či vláda a neurobí kroky na zmiernenie energetickej krízy, môže dôjsť k úplnému uzavretiu prevádzky," upozornil.