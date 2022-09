Dolnokubínsky akvapark zatiaľ nezatvoria,pripravili ale krízový scenár

Dolný Kubín 18. septembra (TASR) – Zatvorenie dolnokubínskeho mestského akvaparku v dôsledku vysokých cien energií do konca tohto roka nehrozí. Pre TASR to potvrdil konateľ spoločnosti Tehos Stanislav Vilček. V hre však podľa jeho slov ostáva obmedzenie prevádzky akvaparku.



Ako podotkol Vilček, pri súčasnej situácii na trhu s energiami zvažujú všetky možnosti, ktoré sa im núkajú. Pripravili si krízový scenár úspor, ktorý sa týka obmedzenia prevádzky. "Ide o úspory na elektrine aj pracovnej sile. Chceli sme to realizovať od 1. októbra. Dúfame však, že sa situácia vyvŕbi, pretože sú informácie o zastropovaní cien," priblížil konateľ.



Vedenie mestského akvaparku aktuálne pripravuje materiál, ktorý načrtne dosahy na fungovanie zariadenia v budúcom roku v plnej prevádzke aj v obmedzenej prevádzke. Tú by si chceli vyskúšať koncom tohto roka. Na rok 2023 zatiaľ nemajú zazmluvnené dodávky elektriny, spolu s mestom ich súťažia prostredníctvom verejného obstarávania.