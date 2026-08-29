< sekcia Ekonomika
Dolnosaský premiér chce dohodu o reštrukturalizácii VW
Plán reštrukturalizácie, ktorý by mohol viesť k strate ďalších desiatok tisíc pracovných miest, má dozorná rada VW prediskutovať 4. septembra.
Autor TASR
Berlín 29. augusta (TASR) - Dolnosaský premiér Olaf Lies, ktorý je jedným z hlavných aktérov v boji o podobu reštrukturalizácie Volkswagenu (VW), uviedol, že na všetky strany je vyvíjaný silný tlak, aby sa dohoda dosiahla v najbližších dňoch. Vedenie automobilky v tejto otázke čelí odborom a Dolnému Sasku, ktoré je druhým najväčším akcionárom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Plán reštrukturalizácie, ktorý by mohol viesť k strate ďalších desiatok tisíc pracovných miest, má dozorná rada VW prediskutovať 4. septembra. „Dôrazne nalieham, aby sme využili čas zostávajúci do ďalšieho stretnutia na zladenie rôznych pozícií,“ povedal Lies v piatok (28. 8.) na brífingu s novinármi.
Podnikateľské ťažkosti, ktorým Volkswagen čelí, vrátane ciel, klesajúceho dopytu a čínskej konkurencie, je podľa neho potrebné riešiť urýchlene. Dodal však, že treba zvážiť aj postavenie skupiny v širšom priemyselnom prostredí. „Volkswagen so svojimi závodmi v Dolnom Sasku a po celom Nemecku, desiatkami tisíc zamestnancov a ich rodinami, ako aj s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb nesie obrovskú zodpovednosť za širšiu ekonomiku a spoločnosť,“ povedal Lies.
Generálny riaditeľ Volkswagenu Oliver Blume chce zdvojnásobiť plánované prepúšťanie až na 50.000 ľudí, prípadne zatvoriť továrne a oddeliť niektoré divízie spoločnosti v rámci radikálnej snahy o zníženie nákladov v celej skupine. To vyvolalo prudký odpor odborov a silné obavy Dolného Saska, ktoré má v podstate blokujúci menšinový podiel akcií. Obe strany hľadajú kompromis v otázke rozsahu prepúšťania a budúcich plánov pre ohrozené továrne, uviedli zdroje oboznámené s diskusiami.
„Som presvedčený, že tu musíme nájsť životaschopné riešenie,“ povedal Lies. Dodal, že VW vždy spájal ekonomickú obozretnosť so sociálnou zodpovednosťou „a riešenie, ktoré teraz hľadáme, by sa malo merať podľa tohto štandardu.“
Výkonný výbor dozornej rady Volkswagenu, v ktorom je aj šéf zamestnaneckej rady, dolnosaský premiér a členovia akcionárskych rodín Porscheovcov a Piëchovcov, sa má zísť vo štvrtok (3. 9.), čiže deň pred zasadnutím dozornej rady, aby posúdil situáciu.
Plán reštrukturalizácie, ktorý by mohol viesť k strate ďalších desiatok tisíc pracovných miest, má dozorná rada VW prediskutovať 4. septembra. „Dôrazne nalieham, aby sme využili čas zostávajúci do ďalšieho stretnutia na zladenie rôznych pozícií,“ povedal Lies v piatok (28. 8.) na brífingu s novinármi.
Podnikateľské ťažkosti, ktorým Volkswagen čelí, vrátane ciel, klesajúceho dopytu a čínskej konkurencie, je podľa neho potrebné riešiť urýchlene. Dodal však, že treba zvážiť aj postavenie skupiny v širšom priemyselnom prostredí. „Volkswagen so svojimi závodmi v Dolnom Sasku a po celom Nemecku, desiatkami tisíc zamestnancov a ich rodinami, ako aj s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb nesie obrovskú zodpovednosť za širšiu ekonomiku a spoločnosť,“ povedal Lies.
Generálny riaditeľ Volkswagenu Oliver Blume chce zdvojnásobiť plánované prepúšťanie až na 50.000 ľudí, prípadne zatvoriť továrne a oddeliť niektoré divízie spoločnosti v rámci radikálnej snahy o zníženie nákladov v celej skupine. To vyvolalo prudký odpor odborov a silné obavy Dolného Saska, ktoré má v podstate blokujúci menšinový podiel akcií. Obe strany hľadajú kompromis v otázke rozsahu prepúšťania a budúcich plánov pre ohrozené továrne, uviedli zdroje oboznámené s diskusiami.
„Som presvedčený, že tu musíme nájsť životaschopné riešenie,“ povedal Lies. Dodal, že VW vždy spájal ekonomickú obozretnosť so sociálnou zodpovednosťou „a riešenie, ktoré teraz hľadáme, by sa malo merať podľa tohto štandardu.“
Výkonný výbor dozornej rady Volkswagenu, v ktorom je aj šéf zamestnaneckej rady, dolnosaský premiér a členovia akcionárskych rodín Porscheovcov a Piëchovcov, sa má zísť vo štvrtok (3. 9.), čiže deň pred zasadnutím dozornej rady, aby posúdil situáciu.