Dolný Kubín bude hospodáriť s rozpočtom vo výške 21,1 milióna eur

Dolný Kubín 15. decembra (TASR) - Mesto Dolný Kubín bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 21.128.000 eur. Rozhodli o tom dolnokubínski poslanci na poslednom tohtoročnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Ako priblížil primátor Ján Prílepok, rozpočet pripravovali v mimoriadne komplikovaných podmienkach a nezostavoval sa vôbec jednoducho.



"Už to niekedy začína byť takou frázou, že nás opäť čaká veľmi ťažký a komplikovaný rok. Žiaľ, mesto a poslanci stáli pred neľahkou úlohou rozhodnúť sa, či ideme schváliť provizórny rozpočet alebo pôjdeme s mestom v budúcom roku do rozpočtového provizória," poznamenal šéf dolnokubínskej radnice.



Rozpočet je postavený ako vyrovnaný, so snahou zabezpečiť základné fungovanie mesta. Podľa Prílepka v ňom však ostáva len veľmi málo prostriedkov na rozvoj. "Keďže prostriedkov zostalo veľmi málo, stáli sme pred dilemou, či ideme niečo v meste urobiť, opraviť alebo tieto peniaze investujeme do projektových dokumentácií. Toto rozhodnutie nakoniec prevážilo a niekoľko stotisíc eur sme sa rozhodli investovať do prípravy projektových dokumentácií," vysvetlil primátor. Podľa svojich slov verí, že vďaka pripravenosti dokážu do mesta priniesť prostriedky na rekonštrukcie v hodnote miliónov eur prostredníctvom eurofondových výziev.



Na projektové dokumentácie je v rozpočte vyčlenených takmer 590.000 eur. Sú tam zahrnuté projekty ako napríklad architektonická súťaž na mestské kultúrne stredisko, cyklotrasa Záskalie, rekonštrukcia domu smútku či príprava a rekonštrukcia materskej školy.



Šéf dolnokubínskej radnice uviedol, že v rozpočte zatiaľ nie sú žiadne nové investičné akcie. Obsahuje len projekty z roku 2023, ktoré sú zazmluvnené a budú ich realizovať na budúci rok. "Do rozpočtu sú zapojené výdavky na akcie, ktoré boli schválené v tomto roku, ale z rôznych dôvodov sa nestihli zrealizovať. V tejto chvíli je v rôznych kapitolách, hlavne na obnovu našej infraštruktúry, absolútna nula. Očakávame však, že ak sa tento vývoj rozpočtu v budúcom roku bude vyvíjať pozitívnejšie, prostriedky tam budeme operatívne presúvať," povedal s tým, že podobne to urobili aj v tomto roku.