Dolný Kubín pripojil do rozpočtu dva milióny eur z rezervného fondu

Dolný Kubín 30. apríla (TASR) – Dolnokubínski mestskí poslanci schválili na ostatnom online rokovaní návrh zmeny tohtoročného rozpočtu. Ten ráta so zapojením takmer dvoch miliónov eur z rezervného fondu, čo je celý prebytok hospodárenia mesta z minulého roka. Finančné prostriedky budú smerovať do všetkých mestských častí Dolného Kubína. O ich presnom rozdelení rokovali poslanci na viacerých stretnutiach počas troch mesiacov.



"Máme vyčlenených 70.000 eur na nákupy pozemkov pre mesto. Ďalšie prostriedky v objeme 100.000 eur idú do našich základných, materských a základných umeleckých škôl. Budú rozdelené podľa odporúčania komisie školstva, mládeže a športu. Veľkou investíciou, ktorá sa dotýka školstva, je rekonštrukcia vstupu a vjazdu k Základnej škole Petra Škrabáka na Brezovci, kde sme vyčlenili 350.000 eur," povedal primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.



Takmer jeden milión eur pôjde do opravy ciest a chodníkov. Rekonštruovať budú aj klientske centrum mestského úradu či strechu bývalej Materskej školy Odbojárov. Mesto chce tiež pokračovať v opravách a rozširovaní detských ihrísk a športovísk i svetelnej infraštruktúry.



"Chceme vybudovať roky chýbajúce verejné osvetlenie na ceste k cintorínu a ku kostolu v Kňažej. Okrem toho plánujeme vyriešiť zavlažovanie futbalovej plochy na letnom štadióne. Opravovať budeme chodníky po celom meste, sústrediť sa chceme aj na prípravu projektov," skonštatoval primátor. Ako konkretizoval, vyčlenili vyše 37.000 eur na projektové dokumentácie a prípravu projektov.