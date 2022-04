Zvyšovanie cien energií sa radnice v Dolnom Kubíne zatiaľ nedotklo

Dolný Kubín 9. apríla (TASR) – Zvyšovanie cien elektriny a plynu sa dolnokubínskej radnice zatiaľ priamo nedotklo. Pre TASR to potvrdil primátor Ján Prílepok. Podľa jeho slov ešte v roku 2020 uzatvorili zmluvy na dodávky energií na dva roky za pôvodné, nezvýšené ceny.



"V polovici tohto roka, zrejme v auguste, budeme robiť verejné obstarávanie na dodávateľa energií pre rok 2023. V tejto chvíli netušíme, ako sa bude pohybovať trh s energiami, určite sa však musíme pripraviť na zvyšovanie cien," zhodnotil Prílepok.



Podotkol, že sa dlhodobo snažia robiť kroky na znižovanie energetickej náročnosti v meste. Zdôraznil, že pri modernizáciách verejného osvetlenia dbajú na to, aby v nových lampách používali úsporné svetlá. Zároveň vyberajú taký druh svietidla, ktorý znižuje svetelný smog v meste. "Postupne znižujeme energetickú náročnosť aj v našich budovách, či už sú to školy, škôlky alebo priamo mestské budovy. Snažíme sa ich zatepľovať, vymieňame okná, aby energetická náročnosť prevádzky týchto budov bola nižšia," priblížil. Mnohé z budov sa podľa jeho slov podarilo zrekonštruovať kompletne, niektoré čiastočne, na renovácii niektorých v tejto chvíli pracujú projektovo.



Primátor vyzdvihol, že v tomto roku urobili veľkú rekonštrukciu zimného štadióna. Renovácia a výmena sa týkala celého chladiaceho systému, osvetlenia hracej plochy a všetkých priestorov štadióna. To sa podľa Prílepka priaznivo prejaví na spotrebe energií. Avizoval, že majú v pláne vypracovať projektovú dokumentáciu na celkové zateplenie štadióna, novú vzduchotechniku, fotovoltiku strechy, čím by tiež mohli dosiahnuť významné úspory energií.