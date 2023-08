Domáca starostlivosť o mihalnice

Bratislava 2. augusta (OTS) - Pokožka a vlasy (vrátane mihalníc) sú jedným z najlepších indikátorov stavu tela, často odrážajú procesy, ktoré v ňom prebiehajú. Suché mihalnice, ktoré vypadávajú, môžu naznačovať, že vášmu telu chýbajú vitamíny. Preto prehodnoťte svoju stravu. Musí obsahovať zdroje vitamínov A a E, nenasýtených mastných kyselín.Správna domáca starostlivosť a sérum na rast mihalníc pomôže urobiť ich hustejšie a dlhšie bez použitia dekoratívnej kozmetiky. Pravidelné vypadávanie mihalníc je prirodzený proces. Rovnako ako vlasy na hlave sa neustále obnovujú. Priemerná „životnosť“ jednej mihalnice je asi deväťdesiat dní.Takže ak po odstránení make-upu zostane na vatovom tampóne pár mihalníc, je to úplne normálne. Zlým znamením je však intenzívnejšia strata mihalníc, ich vysušovanie a strata lesku.Veľmi často je príčinou problémov s mihalnicami nesprávne používanie dekoratívnej kozmetiky. Maskara má obrovský vplyv na stav mihalníc, takže na nej nemôžete šetriť. Uprednostňujte produkty značiek s dobrou povesťou, ktoré obsahujú zložky starostlivosti o mihalnice. Zahoďte maskaru, ktorá začala zasychať, namiesto toho, aby ste sa ju pokúšali „oživiť“, a kúpte si novú.Z času na čas by ste si mali urobiť malé prestávky v používaní maskary, aby si vaše mihalnice oddýchli. Nezneužívajte kliešte na natáčanie mihalníc, v dôsledku častého mechanického nárazu sa mihalnice stávajú krehkejšími a začínajú intenzívnejšie vypadávať.Bez ohľadu na to, ako ste unavení, nezabudnite odstrániť očný make-up pred spaním. Na to je optimálne použiť špeciálne prostriedky na odstránenie make-upu. Po odstránení make-upu by ste mali použiť krém na očné kontúry: starostlivosť o pokožku okolo očí je pre mihalnice veľmi dôležitá. Ak je pokožka okolo očí suchá, potom budú aj mihalnice suché a krehké, pretože potrebujú vlhkosť.Každé ráno si rozčešte mihalnice pomocou špeciálnej kefky na tento účel (na tento účel môžete použiť starostlivo umytú kefku na riasenku). Pomôže to oddeliť objemové mihalnice, zabrániť ich natočeniu a v konečnom dôsledku aj predčasnej strate. Okrem toho česanie zlepšuje krvný obeh v očných viečkach, čo má pozitívny vplyv na rast mihalníc, pretože vlasové folikuly dostávajú viac živín.