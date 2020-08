Domáca výroba Toyoty sa zotavuje, pôvodné plány by mala prekonať

Tokio 21. augusta (TASR) - Domáca produkcia japonskej automobilky Toyota by mala byť na budúci mesiac mierne vyššia, než sa pôvodne predpokladalo. Uviedla to v piatok japonská spoločnosť.



Ako oznámila, v japonských závodoch plánuje v septembri vyrobiť zhruba o 2300 osobných a nákladných vozidiel viac, než plánovala pôvodne. Predchádzajúci odhad poukazoval na produkciu približne 230.000 vozidiel, uviedla agentúra Reuters.



Ku globálnej výrobe v nasledujúcom mesiaci sa automobilka nevyjadrila. Uviedla však, že predaj by za tri mesiace od júla do konca septembra mal zaznamenať zhruba 15-percentný medziročný pokles. Za ďalší kvartál do konca decembra očakáva firma pokles predaja približne o 5 %. Na začiatku roka 2021 by sa už predaj mal dostať do plusu a automobilka predpokladá jeho medziročný rast o 5 %.



Za celý obchodný rok 2020/2021, ktorý sa skončí v marci, očakáva Toyota globálny predaj zhruba 7,2 milióna vozidiel. Ak sa tento odhad potvrdí, v porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to bude znamenať pokles o 20 %.