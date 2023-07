Domáce a zahraničné cesty Slovákov vlani medziročne stúpli o 65 %

Bratislava 4. júla (TASR) - Vlani absolvovali obyvatelia Slovenska 9,8 milióna súkromných domácich a zahraničných ciest spojených s prenocovaním, čo predstavuje 65 % nárast cestovania oproti predošlému roku. Do predpandemických počtov roku 2019, keď sa zrealizovalo 12,1 milióna ciest, ich tak chýbala ešte jedna pätina. Vyplýva to z informácií zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR o dovolenkových a služobných cestách v roku 2022.



Počet pobytov však vlani stúpal výraznejšie než počet cestovateľov a každý dovolenkár (2,8 milióna Slovákov v roku 2022) tak v priemere absolvoval 3,5 pobytu. V zahraničných pobytoch prevládali dlhodobé, dynamickejšie však rástli krátkodobé cesty.



Počet zahraničných pobytov obyvateľov Slovenska sa v medziročnom porovnaní viac ako zdvojnásobil. Podobne ako v roku 2021 prevládli dlhodobé pobyty (4 a viac nocí), ktoré v prvom roku pandémie zaznamenali najprudší prepad. Ich počet vlani presiahol dvojnásobok hodnôt roku 2021 a presiahol aj čísla dlhodobých domácich rekreácií, podobne ako to bývalo v rokoch pred pandémiou. Dlhodobé dovolenky za hranicami Slovenska tvorili 63 % podiel na všetkých zahraničných dovolenkových cestách.



Napriek nárastu dlhodobých zahraničných pobytov však do hodnôt spred pandémie chýbala ešte viac ako tretina ciest. V roku 2022 absolvovali Slováci 1,9 milióna dovoleniek mimo Slovenska s dĺžkou pobytu 4 až 7 nocí. Je to o jeden milión menej ako v roku 2019.



Pri cestovaní do zahraničia postupne u Slovákov stúpa aj podiel využívania leteckej prepravy. V porovnaní s prvými rokmi koronakrízy, keď sa obyvatelia Slovenska prepravili letecky iba v 13 % a 20 % zahraničných dovoleniek, v roku 2022 to bolo už takmer 30 %.



Najnavštevovanejšou krajinou bolo v rámci zahraničného cestovného ruchu tradične Česko. Vlani v ňom absolvovali Slováci 730.000 krátkodobých i dlhodobých pobytov. Aj keď cesty do Česka tvorili štvrtinu zahraničných ciest, do hodnôt spred pandémie ich chýbala ešte asi polovica. Druhou najnavštevovanejšou destináciou bolo Chorvátsko. Na dovolenku tam cestovalo asi 345.000 Slovákov a ich počet sa dotiahol na 81,5 % hodnôt z posledného roka pred pandémiou. Ďalšími obľúbenými dovolenkovými destináciami boli vlani Maďarsko, Taliansko, Rakúsko, Poľsko. Nasledovali tradičné letné destinácie Turecko a Grécko.