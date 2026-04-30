< sekcia Ekonomika
Domáce bielenie zubov? Pozor na nástrahy z internetu
Podstatou sociálnych médií bolo svojho času prepájanie ľudí a zdieľanie zážitkov, spomienok.
Autor OTS
Bratislava 30. apríla (OTS) - Dnes sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Sú zdrojom informácií, správ, zábavy, užitočných rád a tipov. No zároveň poskytujú priestor pre šírenie nebezpečných trendov a zavádzajúcich návodov, ako si vylepšiť svoj zovňajšok. Aj bielenie zubov patrí do rúk špecialistov.
Určite ste aj vy na sociálnych sieťach natrafili na tzv. DIY videá, fotografie či posty. Ide o akési návody na to, ako si svojpomocne môžeme zjednodušiť život a ušetriť tak aj nemalé finančné prostriedky. Tieto rady sa týkajú všetkých oblastí nášho života, od práce v záhrade, cez opravu vodovodného potrubia, končiac zdravým životným štýlom. A práve tie vedia spôsobiť veľké nepríjemnosti. Každý z nás sa chce cítiť dobre, mať zdravé telo i sebavedomie, no neodborné zásahy sú nebezpečné.
Časté sú aj DIY videá, ktoré sľubujú belší úsmev a krajšie zuby. V niektorých z nich sa dokonca vyskytujú bielidlá na základe chlóru. Aj v tomto prípade dentálni hygienici a stomatológovia dvíhajú varovný prst, ide totiž o hazard so zdravím. „Neodborné bielenie zubov môže mať niekoľko negatívnych vplyvov na ďasná a kvalitu chrupu. Hrozia nám chemické popáleniny, zvýšená citlivosť, úbytok skloviny a nerovnomerné bielenie. Zuby sa môžu takýmto spôsobom odvápňovať, prípadne sa môže zhoršiť stav už existujúcich, no skrytých zubných kazov. K zraneniam môže dôjsť aj na ďalších častiach tváre a tela,“ varuje stomatológ Mikuláš Hovančík z bratislavskej zubnej kliniky Doktor Úsmev.
Opatrnosť by sme mali zvýšiť aj pri online nákupoch. Naše trhy zaplavujú prípravky z USA, ale aj ich napodobneniny z ázijských krajín, najmä Číny. Tie si ľudia obľúbili kvôli nižším cenám. „Sú síce lacné, ale nemajú žiadny účinok. Navyše, ich zloženie je často pochybné a nejasné.“
Potraviny aj vek
Porovnávanie sa s ostatnými je ďalšou negatívnou stránkou, ktorú so sebou sociálne siete do našich životov vnášajú. Máme pocit, že nie sme dosť dobrí. Túžime mať lepšiu postavu, menej vrások, viac vlasov, belšie zuby. Zmena ich farby je však prirodzeným procesom. Nikto z nás ich nebude mať žiarivo biele večne. „Čím sme starší, tým intenzívnejšie začnú naše zuby na seba viazať dentín. To má za následok žltší odtieň. Svoju rolu v tomto prípade zohráva genetika, ale aj stravovacie návyky. Rizikovým je fajčenie, ktoré okrem zafarbených zubov môže viesť aj k ochoreniu ďasien. Medzi nápoje, ktoré zmenu farby ovplyvňujú, patrí káva, čierny čaj, kolový nápoj, ale aj ovocná šťava z tmavého ovocia a červené víno. Z jedál je to cvikla či karí korenie,“ pokračuje MDDr. Hovančík s tým, že tieto nápoje alebo jedlá nemusíme zo svojho jedálneho lístka úplne vylúčiť.
Rady starých mám
Nielen internet a sociálne siete sú zdrojom „zaručených“ tipov a trikov, ako si zabezpečiť žiarivejší úsmev. Napríklad kombinácia citrusov a sódy bikarbóna. „Aj na toto si treba dávať veľký pozor! Citrusové kyseliny totiž rozožierajú zubnú sklovinu a abrazívny prvok (v tomto prípade sóda) ju ešte viac zdrsní, teda poškodí. Bielenie zubov patrí jednoznačne do rúk vyštudovaného dentálneho hygienika alebo stomatológa,“ varuje stomatológ z Doktor Úsmev.
Ak dôjde ku poškodeniu zubov počas domáceho bielenia, rozhodne vyhľadajte špecialistu. Takéto stavy si totiž často vyžadujú odbornú liečbu. „Na základe rozsahu znehodnotenia sa môže zubár rozhodnúť napríklad pre remineralizáciu skloviny, prípadne pre komplexnejšiu sanáciu zubov. Zubná sklovina nemá možnosť prirodzenej regenerácie, a preto je vhodné jedine profesionálne bielenie,“ pokračuje Mikuláš Hovančík z bratislavskej zubnej kliniky a dodáva, že len tak je možné docieliť viditeľné výsledky. „Každý pacient má iný typ zubnej skloviny a iné príčiny zafarbenia zubov. Vhodné metódy bielenia je dôležité prispôsobiť individuálnym potrebám klienta. Každému profesionálnemu zákroku by mala predchádzať dôkladná dentálna hygiena. Na základe je výsledkov sa následne odborne rozhodne, či je daná osoba vhodným adeptom na bielenie zubov.“
Populárne je dnes tzv. kombinované bielenie. Na základe digitálnych odtlačkov sú pacientovi zhotovené špeciálne dlahy, na ktoré si nanáša odborníkom pripravenú bieliacu emulziu v domácom prostredí a finálny efekt sa docieli ešte v ambulancii. Takýmto spôsobom je možné zuby vybieliť aj o päť odtieňov. Ideálne je, ak sa profesionálne bielenie chrupu realizuje raz ročne, nie častejšie. Objednajte sa na konzultáciu rýchlo a jednoducho na doktorusmev.sk.