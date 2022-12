Domáci dopyt potiahol aktivitu v ruskom výrobnom sektore

Moskva 29. decembra (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore pokračovala v poslednom mesiaci roka v raste. Podpísal sa pod to domáci dopyt, ktorý vykompenzoval klesajúci export a viedol k najvýraznejšiemu rastu tvorby nových pracovných miest za 21 rokov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Index nákupných manažérov S&P Global dosiahol v decembri 53 bodov. V porovnaní s novembrom je to mierny pokles, keď v predchádzajúcom mesiaci predstavoval index 53,2 bodu, stále to však znamená výrazný rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, decembrová aktivita sa tak udržala blízko takmer 6-ročného maxima, ktoré zaznamenala práve v novembri, keď vtedajší výsledok predstavoval najvyššiu aktivitu od januára 2017.



"Decembrové výsledky podporil ďalší rast nových objednávok," uviedla S&P Global. Za tými sú najmä objednávky na domácom trhu. Naopak, nové zahraničné objednávky opäť klesli, čo je dôsledok zahraničných sankcií voči Rusku za vojnu na Ukrajine. "Čo sa týka produkcie, tempo rastu sa síce oproti novembru zmiernilo, bolo však druhé najvyššie od augusta 2020," dodali zástupcovia S&P Global.