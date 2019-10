Domácnosti by mali pozorne sledovať svoje príjmy a hlavne výdavky

Bratislava 28. októbra (TASR) - Množstvo Slovákov nemá žiadne finančné rezervy, niektorí ich majú len na pár mesiacov. Rodinné rozpočty bývajú zvyčajne poriadne „napnuté“. Ľudia navyše majú často zbytočné výdavky. Prieskum pre spoločnosť Home Credit ukázal, že až sedem z desiatich Slovákov priznáva míňanie peňazí na veci a služby, ktoré nepotrebujú.



Podľa prieskumu mnoho ľudí minie značnú časť svojich peňazí hneď po výplate a na konci mesiaca im potom často neostávajú financie na nevyhnutné položky. Ideálne je snažiť sa udržať si predpokladané mesačné príjmy a výdavky minimálne v rovnováhe.



"Odhadované predpoklady a realita sa však v konečnom zúčtovaní veľmi často líšia. Je dobré preto sledovať v priebehu mesiaca skutočné príjmy a výdavky. Urobte si tabuľku, napríklad v exceli, kam podľa možností každý deň budete zapisovať vaše výdavky. Automatický súčet vám potom napovie, ako na tom ste a či si môžete dovoliť väčšie výdavky či investície, alebo si, naopak, musíte utiahnuť opasok," odporúča ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.



Podľa neho neočakávané výdavky dokážu prekvapiť v najmenej vhodnom čase. Preto je vhodné si z každej výplaty odkladať vopred stanovenú sumu, napríklad päť percent, do fondu na horšie časy.



Priority jednotlivých členov rodiny bývajú nezriedka diametrálne odlišné. Pre niekoho sú v živote najpodstatnejšie investície trebárs do bývania, iní zase radšej investujú do seba. Ideálne je spoločne si sadnúť a stanoviť si priority aj za cenu ústupkov.



Niektoré výdavky sa neoplatí odkladať. Splátka hypotéky, úverov, úhrada energií, poistného alebo faktúr za telefón či internet nepočkajú. Podľa ombudsmana by si každá domácnosť mala nastaviť na tieto platby trvalé príkazy.



Nemalú sumu z príjmu zhltnú každý mesiac účty za elektrinu, televíziu a za ďalšie služby. Je dobré prejsť si ponuky rôznych spoločností a presvedčiť sa, ktorá je najvýhodnejšia, či má klient naozaj ten najvýhodnejší produkt. Vďaka tomu sa dajú ušetriť často desiatky eur mesačne.