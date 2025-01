Domácnosti by mali vykonať revíziu rodinného rozpočtu

Bratislava 7. januára (TASR) - Vyššia sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH), rastúca inflácia, ako aj stúpajúce náklady na bývanie predstavujú v novom roku nové výzvy pre rozpočty domácností. Revízia rodinných financií odhalí slabiny a pomôže domácnostiam lepšie zvládnutie peňažných pomerov, uviedol Marek Sokol, odborný garant pre sektor úverov a kapitálového trhu spoločnosti Universal maklérsky dom.



"Práve komplexná revízia všetkých príjmov, ako aj výdavkov je dôležitá pre získanie celkového prehľadu o rozpočte domácnosti, teda na čo všetko a v akej výške vaša domácnosť míňa finančné prostriedky, čím získate prehľad aj o všetkých záväzkoch, ktoré máte povinnosť pravidelne uhrádzať," povedal Sokol.



Ten ďalej odporučil čo najpromptnejšie vyplatenie pôžičiek od nebankových inštitúcií, keďže pri nebankových spoločnostiach splácajú klienti podľa odborníka zbytočne vysoké úroky počas celej doby splatnosti. Ak to finančná situácia rodiny umožňuje, je vhodnejšie si zobrať klasický bezúčelový spotrebiteľský úver od banky, ktorým by bolo možné vyplatiť práve takéto nevýhodné pôžičky, spresnil Sokol.



Domácnosti by sa podľa neho nemali báť požiadať o pomoc finančného sprostredkovateľa, ktorý má komplexný prehľad o aktuálnych podmienkach v sektore úverov. Sprostredkovateľ by mal pritom komunikovať s každým klientom individuálne podľa jeho požiadaviek a potrieb a na základe toho posúdiť, či pre zákazníka neexistuje na trhu výhodnejšie riešenie.



Nepriaznivú finančnú situáciu by mohla zlepšiť konsolidácia rodinného rozpočtu. Tá predstavuje zhrnutie viacerých pôžičiek do jednej, čím dokáže klient ušetriť na mesačných splátkach a poplatkoch, vysvetlil špecialista.



V neposlednom rade apeluje na nevyhnutnosť finančného plánovania, ktoré zahŕňa analýzu celkových príjmov a výdavkov domácností. "Pri tejto aktivite často zistíte, že míňate značnú časť svojich príjmov na tovary či služby, ktoré ani nepotrebujete. Analýza pomáha práve v redukovaní takýchto nepotrebných výdavkov, čím sa vytvára priestor na budovanie iných zaujímavých cieľov, ako napríklad budovanie majetku, sporenie na dôchodok či ďalšie iné ciele," uzavrel Sokol.