Domácnosti môžu zmeniť dodávateľa energií na rok 2024 do konca marca

Bratislava 1. marca (TASR) - Odberatelia, ktorí majú v roku 2023 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, môžu požiadať svojho dodávateľa o ukončenie tejto zmluvy do 31. marca. Táto zmena bude mať účinnosť od 1. januára 2024. V prípade, že ju neuskutočnia, zmluva sa im automaticky predlžuje na nasledujúci kalendárny rok. Informoval o tom hovorca Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Ondrej Šebesta.



Tzv. zraniteľní odberatelia, ktorými sú hlavne domácnosti alebo menší odberatelia plynu a elektriny mimo domácnosti, si podľa neho môžu uplatniť právo ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu doručením výpovede zmluvy svojmu súčasnému dodávateľovi. Pre ukončenie zmluvy k 31. decembru 2023 tak môžu urobiť do 31. marca 2023.



Doplnil, že zraniteľní odberatelia, ktorí chcú zmeniť dodávateľa alebo uzavrieť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za neregulované (trhové) ceny od 1. januára 2024, by mali doručiť výpoveď svojmu súčasnému dodávateľovi do 31. marca tohto roka.



Dodal, že ak odberatelia chcú pokračovať v dodávke elektriny a plynu za regulované ceny a nechcú zmeniť dodávateľa, nemusia robiť nič. Súčasná zmluva o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu sa im automaticky predĺži na celý kalendárny rok 2024.