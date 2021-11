Britské domácnosti odhodili obavy z inflácie, zvýšili svoje výdavky

Londýn 9. novembra (TAS) - Britskí spotrebitelia v októbri zvýšili tempo svojich výdavkov aj napriek obavám z rastúcej inflácie. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu maloobchodného konzorcia BRC.



Podľa BRC maloobchodné výdavky v Spojenom kráľovstve v októbri 2021 ožili a vzrástli medziročne o 1,3 % po septembrovom spomalení, keď stúpli len o 0,6 %. Dôvodom slabších septembrových výsledkov bol presun značnej časti výdavkov z obchodov na panické nákupy paliva, spôsobené nedostatkom vodičov na rozvoz pohonných látok.



K očakávanému zníženiu výdavkov domácností tak v Británii ešte nedošlo. A zdá sa, že spotrebitelia s radosťou pokračujú v nakupovaní, skonštatoval Paul Martin, šéf maloobchodu v spoločnosti KPMG, ktorá produkuje údaje s BRC.



Minulý týždeň centrálna banka (Bank of England, BoE) predpovedala, že rastúce ceny negatívne ovplyvnia spotrebiteľský dopyt. A uviedla, že miera inflácie v apríli budúceho roka dosiahne takmer 5 %, z veľkej časti pre problémy v dodávateľských reťazcoch a prudký nárast cien energií.



Podľa Martina (z KPMG) obmedzená dostupnosť vytvára "silnú dynamiku cien" a znamená tiež, že zľavy počas vianočnej sezóny sú nepravdepodobné.



Separátny prieskum širších výdavkov domácností vydavateľa platobných kariet Barclaycard ukázal, že spotrebitelia v Británii minulý mesiac zvýšili svoje výdavky o 14,2 %, v porovnaní s októbrom 2019.



Aj výdavky na zábavu pritom vyskočili, keďže sa ľudia hrnuli do kín na najnovší film o Jamesovi Bondovi. A po zrušení obmedzení sa zvýšili aj výdavky na cestovanie, uviedla Barclaycard, ktorá v rámci svojich prieskumov neporovnáva tohoročný predaj s rokom 2020 pre "deformácie" spôsobené pandémiou, ale s rokom 2019.